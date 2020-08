Neue Bank dank ehrenamtlichem Einsatz : Eine neue Ruhebank am Friedhof

Eine neue Ruhebank am Friedhof

Jakob Sand und Horst Schwarz auf der neu gebauten Bank am Friedhof in Niederwürzbach. Foto: Ulrike Mauß

Niederwürzbach Dank ehrenamtlichem Einsatz haben Besucher jetzt ein neuen Ruhepunkt.

Auf Initiative von Jakob Sand, dem 91-jährigen Vater von Ulrike Mauß, einem langjährigen CDU-Vorstandmitglied und vielfacher Mandatsträgerin in Niederwürzbach, ist eine Ruhebank auf dem Friedhof Niederwürzbach in der Nähe der neuen Grabreihen installiert worden. Das hat die CDU Niederwürzbach in einer Pressemitteilung Anfang dieser Woche mitgeteilt.