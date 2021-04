Es tut sich was im Dorf : In Altheim werden neue Projekte in Angriff genommen

Der Dorfplatz in Altheim wird mit einem Trinkwasser-Anschluss und auch mit Bänken, auf denen sich Solarmodule befinden, weiter ausgestattet. Foto: Wolfgang Degott

Altheim Einige örtliche Vorstellungen finden sich im Haushalt der Stadt Blieskastel wieder. Auch der Dorfplatz soll aufgewertet werden.

Von Wolfgang Degott

Bei der Sitzung im Schulhaus freuten sich die Altheimer Ortsratsmitglieder darüber, dass alle von ihnen vorgeschlagenen Projekte einen Platz im neuen Haushalt der Stadt Blieskastel gefunden haben. So wird in den nächsten Monaten auf dem Dorfplatz an der Kirche ein Trinkwasseranschluss hergestellt, der als Vorhaben aus Mitteln des GAK-Regionalbudgets gefördert werde. Bedauert wurde jedoch, dass es die Stadt ablehnte, die E-Ladestelle für Fahrräder vom Bickenalb-Center an den Dorfplatz zu verlegen. Dort werden Bänke aufgestellt, die mit Solarmodulen ausgestattet sind. Damit können Handys aufgeladen werden.

Eine weitere Maßnahme, die jetzt ins Auge gefasst werden kann, ist die Überdachung der Bushaltestelle am Ortsausgang in der Niedhammerstraße. Insgesamt belaufen sich die drei Projekte auf maximal 20 000 Euro. Noch nicht veranschlagt seien die Kosten für die Überdachung mit Tischen und Bänken auf dem Spielplatz. Erwartet werde, dass die schon im letzten Jahr vorgesehene Wartehalle an der zentralen Bushaltestelle, die wegen geänderter Zuschussrichtlinien zurückgestellt wurde, jetzt gemeinsam mit barrierefreiem Ausbau der Haltestelle erfolgen wird. Ab Altheim können die Fahrgäste Busse unter anderem in die Richtungen Brenschelbach, Gersheim, Zweibrücken und Blieskastel nutzen. Auch die Busse von und zur Kindertagesstätte Peppenkum fahren dorthin.

Mit dem Friedhofskonzept, das derzeit innerhalb der Stadtverwaltung Blieskastel diskutiert wird, verbinden die Ratsmitglieder in Altheim die Erwartung, dass möglichst viele Bestattungsarten auch auf den einzelnen örtlichen Friedhöfen angeboten werden. So wünsche man, dass in Altheim auch Baumgräberfelder angelegt werden können, zumal genügend Freifläche hierfür vorhanden sei. Dass alternative Möglichkeiten geschaffen werden, verdeutliche das Vorhaben in der protestantischen Martin-Luther-Kirche in Webenheim, wo derzeit ein großes Kolumbarium entsteht. Darin sind Kammern versehen, in denen Urnen von Verstorbenen Platz finden.

Ortsvorsteherin Beate Lambert berichtete darüber, dass zumindest vorübergehend Teile der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS) der Grundschule „Burgschule“ Medelsheim-Altheim in das Altheimer Gebäude verlagert wird. Damit verbunden sei jedoch, dass die Räumlichkeiten nur noch sehr bedingt für andere Zwecke zu nutzen seien. Deshalb werde man versuchen, künftig die Ortsratssitzungen im Heim des Heimat- und Kulturvereins abzuhalten. Angekündigt wurde, dass am Keltenhaus noch weitere Fläche geschottert und Bänke aufgestellt werden.