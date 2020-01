Blieskastel könnte sein Gesicht gewaltig verändern : Völlig neue Pläne für die Barockstadt

Blieskastel Biosphärenhaus und neue Festhalle sollen auf dem zentralen Parkplatz an der Bliesaue errichtet werden.

Das Biosphärenhaus kommt nun offensichtlich doch nicht an den Standort alte Bliesgaufesthalle. In der Stadtratssitzung am Donnerstag wurde zwar noch kein förmlicher Beschluss gefasst, aber die Zielrichtung ist klar: Das Biosphärenhaus soll zusammen mit einer neu zu bauenden Festhalle und eventuell einem Hotel an den Stadtrand Ost in Richtung Bliesaue errichtet werden. Das ist das Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs, aus dem das Büro ToBe in Frankfurt als Sieger hervorging. Chef Torsten Becker erläuterte den Ratsmitgliedern das Konzept als Ergebnis eines Planungsprozesses, der sich zum einen an der barocken Struktur von Blieskastel orientiert, zum anderen aber auch eine deutliche Ausrichtung zur Bliesaue hin vorweist.

Und weil der profane Begriff Parkhaus in den Tagen des Klimaschutzes offensichtlich zu provokant wäre, nennt man diese Einrichtung nun neudeutsch „Mobilitätsstation“. Denn neben Parkdecks soll es dort auch noch weitere Dienstleistungen geben. So ist ein Fahrradverleih angedacht mit einer Eigenreparatur-Werkstatt. Eventuell auch eine Car-Sharing-Station und ein Kiosk sowie Ladestationen für E-Bikes und Elektroautos. Der Standort der neuen Festhalle und des Biosphärenhauses hätte den charmanten Vorteil, dass während der Bauphase weiterhin Veranstaltungen in der alten Festhalle durchgeführt werden könnten. Die Verbindungsstraße vom Stadtkreisel in Richtung Lautzkirchen würde hinter den neu zu bauenden Häusern verlaufen, etwa in Höhe des jetzigen Radweges. Auch der Radweg soll attraktiv bleiben und einen direkten Zugang in die Altstadt ermöglichen. Denn zwischen den Gebäuden wird es Durchgänge von der Bliesaue in Richtung Altstadt geben. Mit den vorliegenden stadtplanerischen Vorstellungen, so Torsten Becker, werde eine schmucke Altstadtkante geformt.