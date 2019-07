Entscheidung gefallen : SPD und Grüne machen im Stadtrat Blieskastel gemeinsame Sache

Blieskastel Grünen-Politikerin wird Stellvertreterin des SPD-Bürgermeisters. Den Zweiten Beigeordneten stellen die Sozialdemokraten.

In der kommenden Legislaturperiode wird es im Stadtrat Blieskastel eine Kooperation zwischen der SPD und den Grünen geben. Was die Spatzen schon von den Blieskasteler Rathausdächern pfiffen, hat sich nun nach Recherchen bewahrheitet. Die Zusammenarbeit wird nicht Koalition, sondern Kooperation heißen. Die wichtigsten Eckpunkte der interfraktionellen Zusammenarbeit soll zum einen mehr Transparenz sein, zum anderen will man eine „neue, bessere Kommunikationskultur“. Und auch im personellen Bereich hat man die Weichen gestellt: Neben dem neuen Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) werden die Grünen mit der Rechtsanwältin Lisa Becker die Erste Beigeordnete stellen. Zweiter Beigeordneter wird Guido Freidinger sein, bisher Vorsitzender der SPD-Fraktion im Blieskasteler Rat.