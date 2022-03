Biosphäre Bliesgau : Neue Ideen für Leader-Projekte in der Biosphäre

Blieskastel Die Leader-Region Biosphärenreservat Bliesgau kann auf eine erfolgreiche Arbeit seit 2008 zurückblicken. Bis 2021 konnten durch ihre Arbeit über fünf Millionen Euro an Fördermitteln der EU und des Landes in Projekte des ländlichen Raums fließen.

Ab 2023 startet die EU eine neue Förderperiode, und es stehen im Saarland bis 2027 voraussichtlich drei Millionen Euro für Projekte zur Verfügung. Um in den Genuss dieser Mittel zu gelangen, müssen sich die Regionen bis Juni 2022 mit einer Lokalen Entwicklungsstrategie bewerben. In deren Erarbeitung sind die lokalen Akteure miteinzubeziehen. Mit den Mitgliedern der für die Leader-Region verantwortlichen Lokalen Aktionsgruppe, den Kommunen und den Ortsvorstehern wurde bereits im Januar ein Online-Beteiligungsworkshop veranstaltet, bei dem viele Ideen für die Region eingeflossen sind. Diese wurden in der Folge vom Regionalmanagement sortiert und in einen Strategieentwurf gebracht.