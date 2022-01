CDU Blieskastel : Neue Hoffnung für die Blies-Brücke bei Wolfersheim

Wolfersheim/Breitfurt Auch der CDU-Stadtverband Blieskastel hofft auf zusätzliche Bundesmittel. Der Antrag dafür sei endlich gestellt.

Daher hatte die Stadtverbandsvorsitzende und Landtagsabegordnete Jutta Schmitt-Lang zu einem Treffen in kleinstem Kreis an der Bliesbrücke zwischen Wolfersheim und Breitfurt eingeladen. Hier gebe es nun endlich wieder Fortschritte zu vermelden, so Schmitt-Lang. Zum Jahresende habe die Stadtverwaltung weitere Fördermittel des Bundes beim saarländischen Wirtschaftsministerium beantragt. Bereits März 2021 hatte der Stadtrat diese Fördermittel in seinem Haushalt fest eingeplant – die Beantragung stand aber noch aus. „Wir freuen uns, dass der Antrag nun endlich gestellt ist“, so Christoph Brengel. Gemeinsam mit der Förderung aus dem saarländischen Innenministerium könnten die gesammelten Zuschüsse ausreichen.

Im Jahr 2020 hatte der städtische Beigeordnete Guido Freidinger (SPD) die Landtagsabgeordnete angeschrieben und um Unterstützung beim saarländischen Innenministerium für das Projekt in Breitfurt gebeten. „Ich habe damals alle Hebel in Bewegung gesetzt und schnell und unbürokratische Unterstützung von Minister Klaus Bouillon nicht nur für Breitfurt sondern gleich auch für die Brücke in Niederwürzbach erwirkt“, so Schmitt-Lang. Die Zusage aus dem Innenministerium sei binnen weniger Wochen gekommen: 100000 Euro für das Projekt in Breitfurt/Wolfersheim sowie 100000 Euro für das Projekt in Niederwürzbach. „Mich erstaunt, dass der Beigeordnete sich bis heute nicht positiv über die schnelle Hilfszusage aus dem Innenministerium äußern kann, um die er mich ja gebeten hatte“, erklärte Jutta Schmitt-Lang. Aus parteipolitischen Erwägungen einzelne Zuschussgeber anzuschießen, sei wenig hilfreich. „Ich habe mich immer dafür eingesetzt, parteiübergreifend für Projekte und Zuschüsse zu werben. Denn gemeinsam erreichen wir immer mehr für unsere Region“, erklärte die Landtagsabgeordnete abschließend.