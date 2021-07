Bliestal Kliniken in Blieskastel : Neue Heimleiterin Auf dem Bellem

Die Seniorenresidenz in Lautzkirchen steht unter neuer Leitung. Foto: Hans Hurth

Lautzkirchen Die 51-jährige Viola Atzhorn hat in der Seniorenresidenz die Nachfolge von Julia Weich angetreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 16. Juni wurde Viola Atzhorn von Kerstin Männel, Geschäftsleitung der MediClin Pflege GmbH, als neue Heimleiterin der Seniorenresidenz Auf dem Bellem in Lautzkirchen begrüßt. Damit übernahm die 51-Jährige den Staffelstab von ihrer Vorgängerin Julia Weich. „Ich wurde sehr nett empfangen“, erzählt Atzhorn. „Und zufälligerweise war an meinem ersten Tag auch eine Polizei-Blaskappelle vor Ort, um ein kleines Konzert in der Seniorenresidenz zu geben. Die Musik war toll und hat mich den Bewohnern direkt ein Stück näher gebracht.“

Viola Atzhorn ist gelernte examinierte Krankenschwester und war nach einer Weiterbildung zur staatlich anerkannten Lehrkraft für Gesundheitsfachberufe bundesweit als medizinische Schulungsreferentin tätig. Neben einer abgeschlossenen Weiterbildung zur Leitung einer Pflege- und Funktionseinheit im Gesundheitswesen bringt sie auch mehrjährige Leitungserfahrung mit. Ähnlich wie in ihrer beruflichen Laufbahn beschreitet sie auch in ihrer Freizeit gerne mal neue Wege, wenn sie mit ihrem Hund spazieren geht. Zu den Mitarbeitern der Seniorenresidenz Auf dem Bellem will sie ein offenes, konstruktives Verhältnis aufbauen. „Die Seniorenresidenz funktioniert nur, wenn alle an ihren jeweiligen Positionen ihre Arbeit machen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist wertvoll.“ Das Büro der neuen Heimleiterin soll ein offenes Büro werden, in dem Mitarbeitende mit ihr über aktuelle Erfolge, Herausforderungen und auch Unzufriedenheiten sprechen. „Transparenz ist mir wichtig – auf allen Seiten“, betont sie. „Denn nur, wenn ich transparent arbeite, kann ich Verständnis für eventuelle Änderungen erwarten.“

Die Personalorganisation ist Atzhorn ein zentrales Anliegen. Besonderen Wert legt sie dabei auf einfache und effiziente Arbeitsstrukturen. Dazu gehört für sie auch, dass Mitarbeitende in der Pflege Einblicke in die Administration erhalten und andersherum. „Ich möchte beide Bereiche eng miteinander verknüpfen.“