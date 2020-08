Broschüre „Nationale Naturlandschaften“ vorgestellt : Saarland strotzt vor Naturlandschaften

Blieskastel Fast zwei Drittel der Fläche des Saarlandes sind geprägt von Wald und Wiesen. Damit soll jetzt noch gezielter touristisch geworben werden.

Jede Menge Grün in Wald und Flur, dazu europaweit seltene Orchideen, Schmetterlinge und Felskletterformationen, aber auch Touristenmagnete wie die idyllische Saarschleife, das Freizeitzentrum Bostalsee und der keltische Ringwall: Nahezu zwei Drittel (rund 60 Prozent) der Fläche des Saarlandes sind „Nationale Naturlandschaften“, wie Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der ersten gleichnamigen Broschüre im Garten der Orangerie in Blieskastel feststellen konnte. Aufgezeigt werden darin in Text und Bild die facettenreichen Landschafts- und Naturreize der drei saarländischen Großschutzgebiete UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau, Naturpark Saar-Hunsrück und Nationalpark Hunsrück-Hochwald, mit denen das Land im angestrebten Gleichklang von Mensch-Region-Natur nun auch touristisch weiter punkten will.