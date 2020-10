Blieskastel hat mal wieder etwas Neues zu bieten : Unterwegs mit einem coolen Gardisten

Blieskastel Die Stadt Blieskastel hat ein neues Stadtführungsangebot für ihre Gäste auf Lager.

In Blieskastel erwartet die Besucher ab Oktober ein neues Stadtführungsangebot: Der Gardist und gleichzeitig Kommandant der Schlossgarde, Feldwebel Johannes Kamper (Marco Hillinger), 1749 in Blieskastel geboren, führt interessierte Besucher durch die barocke Altstadt und erzählt dabei viele Geschichten aus seinem Leben im Dienste der Grafen von der Leyen. Das teilt die Tourist Info mit. Der erste Termin ist am Samstag, 10. Oktober, um 14 Uhr.