Filmfestival in Blieskastel Naturfilm-Festival startet bereits online

Wer die Filme nicht nur zu Hause auf dem kleinen Bildschirm online, sondern auf großer Leinwand sehen möchte, hat dazu in diesem Jahr am neuen Austragungsort des Präsenzteiles zwei Möglichkeiten. Am Samstag, 27. April werden ab 12.30 Uhr alle Filme anwesender Autoren vorgeführt und anschließend auf dem „Grünen Sofa“ mit den Juroren diskutiert. Bei der feierlichen Abschlussveranstaltung, dem „Morgen der Schmetterlinge“ am Sonntag, 28. April, ab 10 Uhr werden durch die Paten die besten Filme mit den „Schmetterlingen“ ausgezeichnet und die Siegerfilme noch einmal vorgeführt, so dass man an diesem Morgen die besten Filme dieses Jahres sehen kann.