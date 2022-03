Ehrung für Hans Hurth : Natur- und Vogelschutzverein ehrt Hans Hurth

Blickweiler Sichtlich überrascht nahm der 72-jährige Blickweiler Hans Hurth die Ehrenmitgliedschaft des Natur- und Vogelschutzvereins entgegen, die ihm Vorsitzender Michael Müller in der heimischen Waldschenke verlieh.

Vier Jahre, von 1999 bis 2003 war er deren Schriftführer, doch galt die Auszeichnung einer ganz anderen Leistung. In seiner Laudatio erwähnte Müller, dass Hurth bereits zum 25-jährigen Bestehen des Vereins im Jahre 1996 „einen schönen Bericht“ geschrieben und die Festschrift mitgestaltet habe. In vielen Artikeln auch über den 1971 gegründeten Verein aber vor allem als „Reporter“ unserer Zeitung habe er sich über die Jahre einen großen und treuen Leserkreis aufgebaut. Für den Verein und den Natur- und Vogelschutz habe er sich eingesetzt und seit genau 40 Jahren eine vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit betrieben. So beschrieb er unter anderem die Aktion, als der Verein am Unterstand des Fahrradweges eine neue Infotafel mit Hinweisen zu den 61 Vogelarten aufstellte. Seine Beiträge seien stets genau recherchiert, flüssig zu lesen und mit fundiertem Wissen gespickt. Neben dem Natur- und Vogelschutzverein, in dem Hurth schon viele Jahre Mitglied ist, berichtet er auch über das übrige Dorfgeschehen und hat dabei vor allem die Vereine im Blick. So habe er bereits als aktiver Spieler des SV Blickweiler über die Spieltage, Mitglieder- und Jahreshauptversammlungen geschrieben. Da er sich dadurch zuhause auch ein „riesiges“ Archiv aufbauen konnte, war es folgerichtig, dass Hurth neben Leo Feld, Ottmar Gaa, Hugo Wannemacher, Richard Spang und Erwin Bustert zu den Initiatoren und „Informanten“ des vor 22 Jahren erschienenen Blickweiler Dorfbuches gehörte. Hans Hurth aus Blickweiler kann auf mehr als 50 Jahre im Dienst unserer Zeitung zurückblicken. Bereits als 16-Jähriger hat er seinen ersten Bericht verfasst und schreibt seither als freier Mitarbeiter über das Geschehen in der Region. Ob „Lebende Krippe“ am Blieskasteler Kloster, Diamantene Hochzeiten, Vereinsnachrichten, Orts- und Stadtratssitzungen oder kulturelle Veranstaltungen: „hh“, so sein Kürzel, ist dabei und berichtet, weil er Land und Leute bestens kennt. Sein journalistisches Hobby verknüpfte er bis vor einigen Jahren als Moderator in einer eigenen Sendung bei „Radio Studio 1“ in Bitche.