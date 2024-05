Natur-Filmfestival des AFW Blieskastel Für die besten Natur-Filme gab es „Schmetterlinge“

Mit der feierlichen Abschlussveranstaltung, dem „Morgen der Schmetterlinge“ ging am Wochenende das 46. Bundesfilmfestival Ende. Im vollbesetzten großen Mediensaal im Bildungszentrum der Arbeitskammer des Saarlandes in Kirkel, wo der AFW Blieskastel Ausrichter nach der Schließung der Bliesgau-Festhalle eine neue Bleibe gefunden hat, wurden die fünf „Silbernen Schmetterlinge“ und der „Goldene Schmetterling“ als großer Preis der Biosphäre an die Gewinner überreicht. „Wir sind sehr glücklich, an unserem neuen Ausrichtungsort und mit dem neuen Konzept eines Hybrid-Festivals (online und live) den richtigen Ort und die richtige Form des Festivals gefunden zu haben, was die große Resonanz sowohl der anwesenden Autoren als auch der zahlreichen Gäste eindrucksvoll belegt“, so Festivalleiter Jürgen Baquet in seinem Resümée. Einen Monat lang konnten alle Interessenten die Filme online über die Webseite des Veranstalters ansehen, bevor man sich jetzt zum Präsenzteil im Bildungszentrum traf.