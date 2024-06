SZ-Serie: Nationalgerichte der DFB-Gegner bei der Fußball-EM Pikantes Paprika-Huhn aus Ungarn

Für Letzteres, ungarisch „Paprikás Csirke“, hat sich Jörg Bieg vom Restaurant Bellevue in Blieskastel-Biesingen entschieden. Der saarländische Genuss-Gastwirt des Jahres 2022/2023 hat dazu Hähnchenbrust vom Wendelinushof in St. Wendel besorgt. Das hochwertige Fleisch brät er knusprig an und gart es dann im Backofen fertig. Es schmeckt zart und saftig. Auch Hähnchenschenkel eignen sich für dieses Gericht. Dazu gibt es Paprikagemüse und Paprikasoße (aromatisch und cremig) sowie eine ungarische Spezialität, vermutlich das älteste Gericht des Landes: „Langos“ (Langosch). Das sind in Öl gebackene Teigfladen, die mit Knoblauchcreme und geriebenem Käse bestreut werden. Und als regionalen Pfiff reichen Jörg und Barbara Bieg zum Paprika-Hähnchen gebratene Mehlkneppcher. Eine tolle Kombination, die derzeit auch auf der Speisekarte des Restaurants Bellevue steht. Familie Bieg führt das Restaurant mit Biergarten seit 38 Jahren, im Restaurant stehen 62, im Biergarten rund 40 Plätze zur Verfügung. So oder so: Reservierung empfohlen.