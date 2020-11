Die Dorfgemeinschaft hält zusammen Hilfsangebot : Breitfurter helfen Breitfurtern in düsteren Zeiten

Breitfurter helfen Breitfurtern in düsteren Zeiten

Breitfurt Die Stärkeren helfen den Schwächeren, denn Solidarität ist ein wesentlicher Eckpunkt unserer Gesellschaft. Diese christliche Einstellung hebt der Ortsvorsteher von Breitfurt, Martin Moschel, hervor.

Der Bedarf an Hilfe und Unterstützung kann auch durch Personen, die sich in privater Quarantäne befinden, angefragt werden beispielsweise zur Versorgung mit lebensnotwendigen Medikamenten, Lebensmitteln oder Dinge des täglichen Bedarfes, wie es seitens des Ortsvorstehers heißt. Die Nachbarschaftshilfe kann über Martin Moschel, Tel. (0176) 57 84 63 04, Christoph Brengel, Tel. (0178) 399 38 93, Hubert Zickwolf, Tel. (0176) 83 52 77 50 oder Guido Freidinger, Tel. (0177) 300 12 48, angefordert werden. Von dort aus wird die Hilfe unter dem Motto „Breitfurter helfen Breitfurtern“ organsiert. Aus dem Netzwerk der Helfer wird sich jemand mit den Hilfesuchenden in Verbindung setzen und sie dann bei ihren Anliegen unterstützen.