Kollision : Zwei Autofahrer bei Unfall am Seelbacher Berg leicht verletzt

Niederwürzbach Zu einem Verkehrsunfall im Feierabendverkehr ist es am Donnerstagnachmittag, 22. August, gegen 16.51 Uhr in Niederwürzbach auf der Landstraße in Richtung Seelbach gekommen.

