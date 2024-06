„Ich habe nicht den geringsten Plan, wie es weitergehen soll.“ Hangrutsch zerstört Existenzen – vier Unternehmen in Blieskastel stehen vor dem Aus

Die sintflutartigen Regenfälle am Freitag vor Pfingsten wirken auch in Blieskastel nach. So war in der Blickweilerstraße eine Stützmauer kollabiert und ein Hang abgerutscht – das darunter liegende Gebäude, in dem mehrere Firmen in getrennten Parzellen ihren Standort haben, ist vorübergehend nicht mehr nutzbar. Außerdem wurde die Stromversorgung eingeschränkt. Auch über Telefon sind die Firmen im früheren Komplex der Mariannen-Quelle nicht mehr erreichbar.