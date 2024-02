Feuer in Blieskastel vom 23. Januar Nach verheerendem Hausbrand in Lautzkirchen – totgeglaubter Familienhund Bella gesichtet

In all der Ungewissheit nach der Brandnacht vom 23. Januar findet sich für die betroffene Blieskasteler Familie Semar aber auch ein Hoffnungsschimmer. Der betrifft den Familienhund Bella. In ersten Meldungen hatte es geheißen, dass der schwarze Schäferhunde-Pitbull-Mischling mit weißem Streifen auf der Brust es nicht geschafft habe.