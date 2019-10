Windenergie : Nabu: Naturschutz auch bei Energie-Erzeugung achten

Böckweiler Der Nabu-Kreisverband Saarpfalz begrüßt in einer Pressemitteilung ausdrücklich die Ablehnung der Errichtung von zwei Windenergieanlagen durch das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) bei Böckweiler.

Für das Versagen des Baus von Windenergieanlagen bei Böckweiler gebt es jedoch zwingende naturschutzfachliche Gründe, sodass der Nabu Kreisverband Saarpfalz die Entscheidung des LUA ausdrücklich als richtig unterstütze. „Das Weltklima wird nicht in Böckweiler gerettet, wohl aber der Fortbestand des Rotmilans im südlichen Bliesgau. Der Rotmilan ist die Vogelart, für die Deutschland die größte Verantwortung trägt, da mehr als die Hälfte des Weltbestandes der Art bei uns brüten. Mehrere besetzte Rotmilan-Horste liegen innerhalb einer Zone von drei Kilometer um den geplanten Standort“, schreibt der Nabu-Kreisvorsitzende Peter Hellenthal.

Der Nabu befürwortet den Ausbau der regenerativen Energie-Energien. In Deutschland sei jedoch ein großer Anteil der genutzten Fläche des Offenlandes unter dem Gesichtspunkt der Biodiversität in einem dramatisch schlechten Zustand. Auf diesen Flächen erzeuge die regenerative Energieerzeugung keinen weiteren Schaden. Die wenigen Perlen aus naturschutzfachlicher Sicht dürften aber durch den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht weiter geschädigt werden, wolle Deutschland ein Mindestmaß an Artenvielfalt erhalten.