Musikverein : Musikverein bietet neue Kurse für Kinder an

Der Musikverein Niederwürzbach bietet neue Blockflöten-Kurse für Kinder ab vier Jahren und in Musikalischer Früherziehung für Kinder ab sechs Jahren an. Die Musikalische Früherziehung beginnt am Mittwoch, 21. August, um 16.30 Uhr im Vereinshaus.

Die Vorbesprechung für den Blockflötenkurs findet am Donnerstag, 22. August, um 16 Uhr an selber Stelle statt.