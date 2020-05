Aus dem Polizeibericht : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Blieskastel Auf der bei Motorradfahrern beliebten Strecke des „Biesinger Bergs“ der B 423 zwischen Blieskastel und Biesingen kam es nach Polizeiangaben am Sonntag (17. Mai) gegen 14.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Motorradfahrer aus St. Wendel und einer Autofahrerin (58) aus Kleinblittersdorf.

Der Motorradfahrer befuhr die B 423 von Blieskastel in Richtung Biesingen, die Pkw-Führerin in entgegengesetzter Richtung. Hierbei kam der Motorradfahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto auf dessen Fahrspur. Der Zweiradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Die Örtlichkeit war während der Unfallaufnahme sowie den anschließenden Räumungsarbeiten für zirka drei Stunden voll gesperrt.