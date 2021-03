Diebstahl in Mimbach : Motorraddiebstahl in Mimbach

Foto: dpa/Friso Gentsch

Mimbach (red) Im Zeitraum zwischen Sonntag, 28. Februar, 17 Uhr, und Dienstag, 2.März, 16 Uhr, wurde in der Mühlgasse in Blieskastel-Mimbach ein schwarzes Motorrad der Marke Suzuki entwendet. Das Motorrad war in einer Einfahrt eines Wohnanwesens abgestellt und mittels Lenkerschloss gesichert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An dem Motorrad war ein entstempeltes Homburger Kennzeichen angebracht. Da das Motorrad nicht fahrbereit war, wird davon ausgegangen, dass es mit einem Anhänger abtransportiert wurde.