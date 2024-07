Ministerpräsidentin in Blieskastel Die Ministerpräsidentin war auf Sommertour im Bliestal

Anschließend traf die Ministerpräsidentin mit dem Männerstammtisch Hexenfeuer zusammen. Ihren Heimatort zu fördern und voranzubringen, war das erklärte Ziel von 13 Bierbachern, die 2018 diesen Verein spontan gegründet haben. Gemeinsam sammeln sie seitdem Gelder ein, um Projekte in ihrem Dorf umzusetzen. Tatkräftig und mit Geldern aus der Initiative „Saarland zum Selbermachen“ haben sie im Bierbacher Wald eine Schutzhütte errichtet, die seither von Wanderern und Radfahrern als Rastplatz und Wetterschutz genutzt wird. Nach der Besichtigung der Schutzhütte und der naheliegenden Kneipp-Anlage klang der dritte Tourtag gesellig in der Stammtisch-Kneipe des Vereins aus. Rehlinger: „Auch heute habe ich wieder eindrucksvoll erleben können wie viele Menschen sich in unserem Land für andere einsetzen und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Unser Saarland ist ein wunderbares und vielfältiges Land mit tollen Menschen, die offen, neugierig und hilfsbereit sind.“