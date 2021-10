MGV Frohsinn Blickweiler : Der MGV Frohsinn singt in St. Barbara

Wegen der Pandemie musste der MGV Frohsinn Blickweiler sein 100- jähriges Vereinsjubiläum mehrmals verschieben. „Doch in den letzten Wochen blieb unsere Chorgemeinschaft nicht untätig, probte soweit möglich und tritt nun erstmals wieder öffentlich auf.

Am Samstag, 9. Oktober gestaltet die Chorgemeinschaft um 18 Uhr den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Barbara anlässlich des Erntedankfestes“, berichtet Schriftführer Edwin Bustert, der mit den Vorbereitungen der 100-Jahr Feier betreut ist. Diese findet am 3. April kommenden Jahres in der Kulturhalle statt.