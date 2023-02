Premiere in der Würzbachhalle : Viel Spaß für junge und alte Fastnachter

Premiere in der Würzbachhalle

Die Juniorengarde der BKG „Nix wie druff“ zeigte einen Showtanz bei der ersten Mehrgenerationensitzung in der Würzbachhalle. Foto: Hans Hurth

Niederwürzbach Zusammen mit der Stadt Blieskastel gestaltete die BKG „Nix wie druff“ am Sonntag in der Würzbachhalle eine erste Mehrgenerationen-Sitzung.

Neben den beiden Prunksitzungen der Blieskasteler Karnevalgesellschaft (BKG) „Nix wie druff“ (wir berichteten) gab es am dritten Tag in einer voll besetzten Würzbachhalle die Premiere einer Mehrgenerationen-Sitzung in Zusammenarbeit mit der Stadt Blieskastel. „Nach zwei Jahren der närrischen Entbehrung haben wir für die jüngeren und die älteren Narren einen Mix aus Büttenreden, Gesang und vor allem Tanz vorbereitet. Zur Abwechslung tragen auch befreundete Vereine bei“, betonte Elmar Becker, der als BKG-Sitzungspräsident gemeinsam mit dem Nachwuchstalent Elias Klein durch den vierstündigen Nachmittag führte.