Meditation in Biesingen : Meditation und Musik zur Osterzeit

Die Auferstehung:Ein Ausschnitt aus einem Fenster der Kirche St. Anna in Biesingen. Foto: Gertrud Fickinger

Biesingen Sofern es die Pandemie-Auflagen noch zulassen, lädt die Katholische Erwachsenenbildung am kommenden Sonntag nach Biesingen ein.

Zu einer Meditation zur Osterzeit mit besonderer musikalischer Gestaltung laden am Sonntag, 2. Mai, um 17 Uhr die Pfarrei Heiliger Franziskus von Assisi und die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) in die Kirche St. Anna in Biesingen (Im Dorf) ein.

Die neugotische Kirche St. Anna in Biesingen mit den original erhaltenen prachtvollen Fenstern und der Ausstattung (zu der auch die Orgel der einstigen Weltfirma Steinmeyer gehört) ist eine Kostbarkeit in unserer Region. Im rechten Chorfenster wird auf eindrucksvolle Weise die Auferstehung Jesu so dargestellt, dass verschiedene Facetten der Ostererzählungen und -ereignisse ineinander gefügt sind: „Erschienen ist der herrlich’ Tag“ drückt es einer der ältesten Ostergesänge der Christenheit aus.

Gertrud Fickinger (Theologin und Leiterin der KEB) nimmt die Osterzeit zum Anlass, dieses Fenster näher zu betrachten und die Heilsgeheimnisse zu meditieren. Dazu spielt der renommierte Musiker Christian Brembeck Musikwerke und -meditationen zum Thema von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Samuel Scheidt, Daniel Magnus Gronau und anderen. Dabei kommt neben der historischen Steinmeyer-Orgel auch ein großes zweimanualiges Cembalo nach Blanchet aus dem Besitz des Künstlers zum Einsatz, auf dem die österliche Freude besonders eindringlich und festlich dargestellt werden kann.

Aufgrund der Pandemie-Vorschriften sind die Plätze begrenzt; die verfügbaren Plätze sind in den Bänken markiert. Erforderlich ist eine Anmeldung mit Name, Adresse, Telefonnummer/E-Mail. Sofern freie Plätze verfügbar sind, ist eine spontane Teilnahme möglich. In diesem Fall ergänzen wir die Kontaktdaten vor Ort in der Liste. Die Liste wird für Unbefugte unzugänglich aufbewahrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vernichtet. Erforderlich ist zudem ein Mund-Nasen-Schutz, der in der Kirche getragen werden muss. Zulässig sind ausschließlich sogenannte „medizinische Masken“ (zum Beispiel OP-Masken oder FFP2-Masken). Um Spenden wird gebeten.

Christian Brembeck begleitet am kommenden Sonntag, 2, Mai, an der Orgel eine geistliche Meditation in der Biesinger Kirche. Foto: Sebastian Dingler