Zaubershow in Blieskastel : Magischer Abend in der Festhalle

Blieskastel Maxim Maurice gibt am Samstag, 5. September, ein Gastspiel in Blieskastel.

Am Samstag, 5. September um 20 Uhr lädt Zauberkünstler Maxim Maurice (Philipp Daub) zu einem „magischen Abend“ in die Bliesgau-Festhalle Blieskastel ein. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln schöpft Maxim Maurice aus einem vielseitigen Repertoire. Dabei kommt es nicht selten vor, dass seine Assistentinnen in der Waagerechten schweben oder mal rasch von der Bühne verschwinden, um woanders wieder aufzutauchen. Er faltet seine Assistentin wie eine Ziehharmonika zusammen, durchbohrt sie mit Schwertern in einem Karton und zaubert den Geldschein eines Zuschauers in eine Orange. Höhepunkte in seiner bisherigen Karriere waren die Entfesselung an einem brennenden Seil in über 25 Metern Höhe oder die Autoblindfahrt durch seine Heimatstadt.