FSG Parr-Altheim Dem Neuen steht der alte Kader zur Verfügung

In der Saisonvorbereitung nimmt die FSG Parr-Altheim unter anderem an der Gersheimer Gemeindemeisterschaft in Reinheim teil, wo sie am kommenden Samstag, 13. Juli, um 17 Uhr auf Bezirksligist SG Bliesgau trifft. Nachdem im vergangenen Jahr keine zustande gekommen war, wird am Wochenende wieder eine Gemeindemeisterschaft ausgespielt. Auf dem Reinheimer Rasenplatz stehen sich samstags um 15 Uhr Bezirksligist SF Reinheim und Landesligist SF Walsheim gegenüber. Das Finale wird am Sonntag, 14. Juli um 15.30 Uhr ausgetragen. 2022 hatten sich die SF Walsheim die Gemeinde-Krone aufgesetzt.