Konzert in Blieskastel Mädchenchor am Dom zu Speyer singt in der Schlosskirche

Dabei spielte von Anfang an die musikalische Nachwuchsförderung eine herausragende Rolle. Auch im Jubiläumsjahr sind zahlreiche hochkarätige Veranstaltungen geplant. Den Auftakt dazu macht am ersten Fastensonntag, 18. Februar, um 16 Uhr der Mädchenchor am Dom zu Speyer. Der Mädchenchor ist einer der drei großen Chöre der Dommusik Speyer neben den Domsingknaben und dem Domchor. In seiner heutigen Form besteht das Ensemble seit Oktober 2013 und ist der einzige Chor in Speyer und in der Metropolregion Rhein-Neckar exklusiv für Mädchen. In den drei Chorstufen Nachwuchs-, Aufbau- und Konzertchor singen derzeit rund 120 Mädchen im Alter von 7 bis 18 Jahren. Die jungen Sängerinnen kommen zwei- bis dreimal wöchentlich zu den Proben im Domizil der Dommusik zusammen. Der Mädchenchor gestaltet regelmäßig Gottesdienste und Konzerte im Speyerer Dom und bei vielen Gelegenheiten im In- und Ausland.