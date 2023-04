Theater in Bierbach Komödienstadl in der Pirminiushalle

„Mächtig viel Theater“ heißt die Bierbacher Theatergruppe, und mächtig viel Spaß hatten auch die vielen Zuschauer an den zwei Theaterabenden in der Pirminiushalle in Bierbach. Die Bliesgau-Festhalle in Blieskastel ist ein Sanierungsfall und schon seit Wochen geschlossen, also musste man wieder zurück zu den Wurzeln der Gruppe in die Pirminiushalle nach Bierbach. Ganz einfach ist es nicht, eine Sporthalle in einen Theatersaal umzufunktionieren. Aber wie Friedhelm Novak in seiner Anmoderation ausführte, hatte es viele helfende Hände gegeben, auch die Karnevalskollegen der Bierbacher Kerbcher hatten den Theaterleuten fleißig geholfen. Und das Engagement hat sich für alle gelohnt.