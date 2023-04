Theater in Bierbach „Mächtig viel Theater“ wieder in Bierbach

In diesem Jahr spielt man, bedingt durch die Schließung der Bliesgau-Festhalle, noch einmal seit vielen Jahren in Bierbach, sozusagen ein Weg zurück zu den Wurzeln. Damit verbunden ist natürlich wesentlich mehr Organisationsaufwand, da aus der Pirminiushalle ein „Theatertempel“ gemacht werden muss. Als kleiner Verein ist das kaum allein zu stemmen. Deshalb bedankt sich die Theatergruppe schon jetzt bei allen Helferinnen und Helfern, die die Theatergruppe beim Auf-und Abbau und natürlich auch an den Aufführungsabenden unterstützen. Dank geht auch an die Mitarbeiter des städtischen Kulturamtes.