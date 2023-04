Feuerwehr Blieskastel Die Feuerwehr-Frauen benötigen eigene Sanitärräume

Berichte, Ehrungen, Beförderungen und Neuwahlen standen auf der Tagesordnung des Löschbezirks (LBZ) Blieskastel-Mitte. Löschbezirksführer Marco Brocker blickte auf ein arbeitsintensives Jahr zurück. „Unser LBZ zählt derzeit 44 Aktive, 24 in der Jugendwehr und 30 in der Altersabteilung“, hielt Marco Brocker fest und stellte die zehn Frauen darunter heraus. „Für diese gibt es nämlich im LBZ keine geeigneten Sanitär- und Umkleidemöglichkeiten, was uns vor große Probleme stellt. Oftmals wollen die jungen Mädels der Jugendwehr sich nicht mit den Jungs umziehen und für die aktiven Kameradinnen ist es schwierig, nach einem Einsatz nicht im Gerätehaus, sondern zu Hause duschen zu müssen.“ Gerade nach Brandeinsätzen sei das ein Risiko, so Brocker. Es sei dringend nötig, das Gerätehaus für die Zukunft vernünftig herzurichten. Im Jahr 2022 rückte die Wehr Blieskastel-Mitte zu 178 Einsätzen aus, darunter zu 86 Brandbekämpfungen mit Dachstuhlbränden in Bierbach, Niederwürzbach und Alschbach. Dazu kamen 72 technische Hilfeleistungen bei Starkregen (10), Unterstützung des Rettungsdienstes (17), Türöffnungen/Person in Not, Schadstoffe und Öl auf Gewässern (je 12), und auch eine Katze konnte gerettet werden. Von den 178 Einsätzen waren 96 innerhalb des Löschbezirks, 43 außerhalb der Stadt Blieskastel und bei 33 erfolgten Hilfen außerhalb der Stadt. Insgesamt waren rein rechnerisch 1115 Kameraden/Wehrfrauen dabei 1188 Stunden im Einsatz. 47 Übungen wurden durchgeführt, Lehrgänge standen an, hinzu kam die Pflege und Wartung der Geräte und Fahrzeuge, 320 Stunden brachte die Jugendwehr auf.