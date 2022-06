Unfallflucht in Niederwürzbach : Lkw-Fahrer rammt Pritschenwagen und fährt weiter

Foto: picture alliance / dpa/Jan Woitas

Niederwürzbach Am Dienstag (7. Juni) ist es gegen 12.35 Uhr vor dem Kreisverkehr der Bezirksstraße in Niederwürzbach zu einer Unfallflucht gekommen. Der Fahrer eines 40-Tonner-Lkw mit polnischem Kennzeichen und einem Auflieger in roter Farbe mit bislang unbekanntem Schriftzug, kollidierte beim Einfahren in den Kreisverkehr mit einem auf dem Bürgersteig geparkten Pritschenwagen.

Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter.