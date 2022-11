Zoff um Entmachtung im Rathaus Blieskastel : „Bis vor wenigen Wochen haben wir gut und konstruktiv zusammengearbeitet“ - Lisa Becker nimmt zu den Vorwürfen Stellung

Blieskastels Erste Beigeordnete Lisa Becker.

Blieskastel Lisa Becker nimmt Stellung zum Streit im Blieskasteler Rathaus. Sie spricht von einem Sinneswandel des Bürgermeisters.

Die Erste Beigeordnete Lisa Becker wusste von der Pressekonferenz des Bürgermeisters in ihrer Angelegenheit, denn dieser hatte am Abend zuvor zu einer Sitzung der Fraktionsvorsitzenden im Blieskasteler Stadtrat geladen, an der Lisa Becker für den in Urlaub weilenden Lukas Paltz für die Grünen teilnahm. Lisa Becker hat unserer Zeitung eine Stellungnahme zu den von Hertzler angesprochenen Vorgängen zukommen lassen.

„Die Gutachten und damit der aktuelle Sachstand zur Bliesgau-Festhalle wurde von mir erstmalig Ende Juli an die Untere Bauaufsichtsbehörde (UBA) übermittelt. Zwar war die Mängelbeseitigungsfrist noch nicht abgelaufen, dies ändert aber im Schadensfall nichts an der Haftung der Stadt Blieskastel. Mir war es daher wichtig, dass die UBA Kenntnis hat. Im Endeffekt und darauf kommt es aus meiner Sicht an, ist durch die Weitergabe kein Schaden entstanden – die UBA hätte jetzt sowieso hinzugezogen werden müssen. Treffen der Beigeordneten mit dem Bürgermeister gab es zu Beginn regelmäßig. Aus Zeitgründen wurde dann auf meinen Wunsch hin vereinbart, sie nur noch anlassbezogen zu machen und es gab auch weitere Treffen.“

Stellungnahme der ehemaligen Ersten Beigeordneten Lisa Becker