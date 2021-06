Lesung in Blieskastel : Linus Reichlin las in der der Pilgerrast

Blieskastel Der Autor stellt im Biergarten am Blieskasteler Kloster sein aktuelles Werk „Señor Herreras blühende Intuition“ vor.

Ein Grund für die Nachfrage ist auch, dass im hinteren Teil des Freiluft-Lokals eine Lesung stattfindet. Sie ist wieder möglich, sofern man eine Karte in der Gollenstein-Buchhandlung bei Mitveranstalter Brigitte und Annabelle Gode gekauft und somit einen Sitzplatz gebucht hat. Und dafür bedarf es dann dennoch wieder eines Schnelltests. „Wir wussten vor vier Wochen noch nicht, ob das Festival überhaupt stattfinden kann“, gestand Brigitte Gode in ihrer Begrüßung. Denn der Abend findet im Rahmen des saarländischen Literaturfestivals „erLESEN“ statt, dass sich in der Zielgeraden befindet. „Ich komme eigens aus Mannheim hierher“, meint ein Literatur-Fan. „Endlich wieder Kultur und dann noch eine Lesung im Freien“, gibt sich Horst Woniak aus Saarbrücken erleichtert. Es dürfte wohl die erste Veranstaltung seit dem letzten Sommer sein. Und Petrus steuerte Temperaturen von kurz unter der 30-Grad-Marke bei blies ab und an ein leises Lüftchen durch die Reihen. Ja, und dann war da auch noch die Hauptperson des Abends: Linus Reichlin (64). Man ahnt es schon: Der Mann ist Schweitzer. Er wohnt mittlerweile seit 15 Jahren in Berlin, von wo aus er auch eigens am Vortag mit dem Pkw angereist war. Und das scheint hinsichtlich der Sozialisation eine Mischung zu sein, die es in sich hat. Der Mann hat einen so was von schrägen Humor, damit müssen Sie erst einmal klarkommen und sich auch dran gewöhnen. Reichlins aktuelles Werk „Señor Herreras blühende Intuition“ würde buchstäblich hierher passen wie die Faust aufs Auge, meinte Brigitte Gode. Quasi ein spanisches Kloster nach „Kaschdel“ transferiert. Die Kulinarik der Beckers jedenfalls harmonierte schon mal, denn es gab spanischen Sekt und später Tapas für die Bücherfreunde.