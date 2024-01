Stolpersteine in Blieskastel Linken-Politiker reinigten Stolpersteine

Im Jahre 2009 war Blieskastel die erste Kommune im Saarland, in der diese Stolpersteine verlegt wurden. Drei davon befinden sich in der Gerbergasse, einer in der Kardinal-Wendel-Straße, und später kamen in Niederwürzbach noch drei weitere Exemplare dazu. Die Initiative Stolpersteine in Blieskastel reinigt die Steine seit Jahren, nachdem der leider zu früh verstorbene Studienrat und Stadtrat der Linken, Dieter Geis, die Idee zu dieser Initiative hatte. Bürgermeister Bernd Hertzler würdigte in seinem Grußwort die Initiative von Dieter Geis, der dafür gesorgt habe, „dass die Namen der jüdischen Blieskasteler Einwohner nicht in Vergessenheit geraten. Insbesondere aber auch nicht ihre Geschichte, die uns noch heute tief berührt, beschämt und immer wieder zum Nachdenken anregen sollte. Gerade jetzt, in Zeiten, in denen radikale Tendenzen wieder in vielen Ländern am Erstarken scheinen“, so der Blieskasteler Verwaltungschef.