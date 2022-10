Lesung in Blieskastel : Liliane Fontaine liest aus „Die Richterin und der Tanz des Todes”

Blieskastel Gut zehn Jahre nach der Schließung des Blieskasteler Amtsgerichts, wird der ehemalige Gerichtssaal zur Bühne für eine Mordermittlung. Als ein kaltblütiger Mord in der Hitze des südfranzösischen Sommers geschieht, übernimmt Madame le Juge Mathilde de Boncourt mit ihrem Team die Ermittlungen.

Ende Juli erreichen in Nimes die Temperaturen Rekordwerte. In der antiken römischen Arena laufen die letzten Proben vor der Premiere. Mit einem Großaufgebot an Menschen und Pferden wird die Geschichte der Stadt szenisch dargestellt. Eine fulminante Tanzszene soll die Aufführung krönen. Da bricht eine der Hauptdarstellerinnen, eine Flamenco-Tänzerin, plötzlich auf der Bühne tot zusammen. Ein kaltblütiger Mord, und niemand hat etwas gesehen.

Liliane Fontaine ist der Geburtsname der Krimiautorin und Kunsthistorikerin Liliane Skalecki, die in Saarlouis geboren wurde. Sie wurde an der Universität des Saarlandes promoviert in den Fächern Kunstgeschichte und Klassische und Vorderasiatische Archäologie. Heute wohnt sie mit ihrer Familie in Bremen. Die Autorin besitzt französische Wurzeln und lebt viele Wochen des Jahres in der Nähe von Nimes, „Die Richterin und der Tanz des Todes” ist der fünfte Fall für die Richterin.