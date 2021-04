Bahnhof Würzbach : Dieser „Fahrplan“ verheißt doppelten Genuss

Niederwürzbach Gastronomen und Kulturschaffende haben es während der Corona-Pandemie nicht leicht. Aber mit Kreativität holen sich manche, auf legalem Weg, ein Stück Normalität zurück. So wie das Team vom „Bahnhof Würzbach“.

Musiker Gerhard Lang ist einer von ihnen und war auch am vergangenen Samstag wieder on tour. Was reizt ihn denn an der Idee, die ja alles andere als ein großes Live-Konzert ist? „Das ist eine Art Mini-Event im kleinen Rahmen. Da haben wir Musiker was davon und die Gastronomen auch. Die Irische Woche war beispielsweise ausgebucht und wurde extrem gut angenommen“, erinnert sich der Gitarrist. „Die ganzen Künstler sitzen ja seit einem Jahr rum und können gar nichts machen. Aber wir brauchen den Kontakt zum Publikum. Das hier ist wie ein Stück normales Leben, so wie das die ganzen Jahre war.“ Fürs große Geld ist das nichts, denn pro Bestellung brauche es mindestens eine halbe Stunde. Vorausgesetzt, die Lieferung geht an eine Niederwürzbacher Haustür. Nicht mitgerechnet sind da die Gespräche mit den Kunden. Aber genau die sind es, die es so wertvoll machen. „Viele Leute fanden diese spezielle Irish Week in Coronazeiten gut. Wir haben da Bedarf gesehen“, so Lang.