Wunderschöner Schmuck am Niederwürzbacher Weiher : Lichter sollen hell am Gewässer leuchten

So schön erstrahlt sie, die Lichterkette am Weiherdamm in Niederwürzbach. Foto: Rainer Klose

Niederwürzbach Das Team der fleißigen Hände“ in Niederwürzbach sorgt für eine prächtige Illumination in der bevorstehenden Adventszeit.

Das „Team der fleißigen Hände“ setzt sich immer wieder aus hilfsbereiten und ehrenamtlich engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern zum Wohl von Niederwürzbach und Seelbach ein. Darüber hat unsere Zeitung schon mehrfach berichtet. Die personelle Zusammensetzung, so lässt uns Ortsvorsteherin Petra Linz wissen, variiert je nach Projekt und den zeitlichen Möglichkeiten der einzelnen Mitstreiter. Was jedoch immer gleich ist: Harald Pauly und Petra Linz sind diejenigen, die, wenn erforderlich, Geld besorgen und die Abläufe bei der Umsetzung koordinieren. Viele Projekt konnten so bereits verwirklicht werden und haben zur Aufwertung des Erscheinungsbildes der beiden Orte geführt. Das „Team der fleißigen Hände“ würde sich im Übrigen sehr freuen, wenn sich weitere helfende Hände bei ihnen zum Mitmachen melden würden.

Gemeinsam war man sich einig, dieses Geld unter wirtschaftlichen Aspekten und umweltbewusst, also sinnvoll einzusetzen. So hat man die Entscheidung getroffen, am Weiherdamm – wie in früheren Jahren – wieder eine Lichterkette zu installieren. Es wurden zwei hochwertige je 60 Meter lange Lichterketten und 180 energiearme LED-Leuchtkörper beschafft. Die Teammitglieder Alois Degel, Gerd Gramsch, Bernhard Konrad, Harald Pauly, Rudi Pauly und Klaus Ruffing haben diese jetzt angebracht. Möglich war das nur, so Petra Linz, mit der Unterstützung des Malerbetriebs Gerd Lang, der mit einem kostenlos zur Verfügung gestellten fahrbaren Gerüst und Leitern die Voraussetzungen hierfür schaffte.