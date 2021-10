Hochwasserschutz in Blieskastel : Mehr Hochwasserschutz für Blieskastel

Hochwasserschutz in Blieskastel

Der Hochwasserdamm in Blieskastel mit Auflastfilter. Foto: LfS

Blieskastel Im Zuge des Baus der Altstadt-Umgehungsstraße hat der LfS die Schutzwirkung des Dammes verstärkt.

Als Ergebnis von umfangreichen Untersuchungen wurde hierfür ein sogenannter Auflastfilter (oder in der Fachsprache auch Auflastdrän) als beste Lösung ermittelt. Dieser besteht aus mehreren Lagen Schotter in unterschiedlicher Dicke, welche auf den vorhanden Damm aufgebracht werden. Dieses Material wird auf (potenzielle) Wasseraustrittsbereiche des Damms aufgebracht und bewirkt an einer Böschung durch seine Entwässerungswirkung, seine Auflast und die Querschnittsverbreiterung eine Stabilisierung des Dammes. Das dazu verwendete Material (hier Schotter) muss sowohl die mechanische (Verhinderung von Bodenmaterialtransport) als auch die hydraulische (ausreichende Durchlässigkeit) Wirksamkeit gegenüber dem umgebenden Erdstoff erfüllen.