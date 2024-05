Ortsrat Blieskastel In der letzten Sitzung gab es viel zu tun

Blieskastel · 16 600 Euro sollen in Blieskastel in die Sanierung des Brunnens in der Orangerie fließen. Neben der Erneuerung des Sandsteins soll auch die defekte Pumpeninstallation repariert werden. Das hat der Ortsrat Blieskastel-Mitte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

30.05.2024 , 13:31 Uhr

Bei Veranstaltungen und Familienfeiern wird die Orangerie in Blieskastel gerne aufgesucht. Der Ortsrat Mitte setzt sich daher ein, dass der Brunnen saniert, instandgesetzt und so mit dem Wasserlauf wieder die Besucher erfreut. Foto: Hans Hurth

Von Hans Hurth