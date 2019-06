Minirock und Literbombe : Lesung mit Reinhard Klimmt in Blieskastel

Lesung mit Reinhard Klimmt in Blieskastel

Blieskastel Die Stiftung Demokratie Saarland lädt in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Saar-Pfalz-Kreis und dem Ortsverein Blieskastel der Arbeiterwohlfahrt zur Lesung. Buchtitel: „Minirock und Literbombe“ von und mit Autor Reinhard Klimmt, ehemals Bundesverkehrsminister und Ministerpräsident.

Eintritt frei. Die Veranstaltung findet laut Mitteilung in der Begegnungsstätte der Awo, Kardinal-Wendel-Straße 6, in Blieskastel an diesem Freitag, 28. Juni, um 16 Uhr statt.