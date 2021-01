Leserbrief zur Windkraft in Blieskastel : Frei von Profit und Größenwahn

Windkraft in Blieskastel

Was ich in den letzten Wochen gelernt habe zu dem Thema Windkraft in Blieskastel, das dank Michèle Hartmann öffentlich präsent wurde, ist: Es muss meiner Meinung nach Refugien geben, wo Mensch und Tier frei sind von Maschinen, Schatten, Geräuschen, optischen Störungen – sowieso im und am Wald, (bester CO 2 -Killer per se). Dazu hat unser Bliesgau noch die Chance. Aus den SZ-Artikeln der letzten Wochen entnehme ich, dass der BUND Saarland mit dem Vorsitzenden, Hr. Hassel, der Biosphärenzweckverband mit dem Klimaschutzmanager, Hr. Krämer, die Bürger Energie Genossenschaft Bliesgau eG mit den Vorstandsmitgliedern, Hr. Götz, (Ex-BUND Saarland Vorsitzender) und Hr. Walle, sowie die Rot-Grüne Mehrheit in Blieskastel mit dem präferierten Partner VSE, sich auffallend einig sind, die Windenergieanlagen (WEA) ausdrücklich auch im Biosphärenreservat zu bauen. Diese Logik teile ich nicht. Nicht alles, was theoretisch möglich ist, muss man auch machen.