Leserbrief zur Windkraft in Blieskastel : Emotionalisiert statt informiert

Windkraft in Blieskastel

Nach ihrer Berichterstattung zur kommunalpolitischen Diskussion um die Windenergie in Blieskastel sehe ich mich gezwungen zu reagieren und ihnen diesen Brief zu schreiben. Seit vielen Jahren lese ich jeden Morgen als erstes die Saarbrücker Zeitung, gerade weil ich an kommunalpolitischen Themen äußerst interessiert bin. Ohne Lokalredaktion, ohne kritische Öffentlichkeit wären in der Vergangenheit viele Entscheidungsprozesse zu Lasten der Bürger, schlechter gelaufen. Seit ihrem unsäglichen Kommentar zu dem Thema, fällt es mir jedoch zunehmend schwer, Michèle Hartmann, als professionelle Journalistin wahrzunehmen. Sachliche Kernfragen bleiben nach meiner Wahrnehmung unbearbeitet (z.B. ist der gültige Flächennutzungsplan rechtssicher oder wird, wie von der rotgrünen Ratsmehrheit behauptet, der Windenergie der gesetzlich vorgeschriebene substanzielle Raum vorenthalten? Sind deshalb juristische Klagen von Windanlagenbauern aussichtsreich? Wie werden im laufenden Verfahren die Interessen von Mensch und Natur berücksichtigt? usw.)