Leserbrief zur Windkraft in Blieskastel : Ökologischer Unfug

Leserbrief zur Windkraft in Blieskastel

Windkraft in Blieskastel

Klimaschutz ist Artenschutz. Wirklich? Klimaschutzmaßnahmen können nur dann sinnvoll sein, wenn sie nicht genau das zerstören, was man mit ihnen zu schützen vorgibt.

So gefährden die rot-grünen Windkraftpläne den Bestand sehr seltener und bedrohter Vogelarten und damit die in unserem Biosphärenreservat oft beschworene Artenvielfalt. Dass aus Gründen der Wertschöpfung zudem explizit die wertvollen, ohnehin sehr kleinen Waldflächen als Wunschstandorte für Windindustriegebiete auserkoren wurden, ist an Maßlosigkeit kaum noch zu überbieten.