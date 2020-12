Windkraft in Blieskastel

Sollte es durch diese Nacht- und Nebelaktion von SPD und Grünen zum Bau von 21 Windkraftanlagen in der Biosphärenregion Bliesgau kommen,muss der Plan, ein Biosphärenhauses in Blieskastel zu bauen, sowie alles, was in Richtung Touristik geht, vom Tisch. Die Biosphärenregion Bliesgau gibt es dann nicht mehr, sondern nur noch eine tote Region mit in den Himmel hineinragenden Windkraftanlagen.