Leserbrief zur Stadtratssitzung in NIederwürzbach : Das ist unverantwortlich

Leserbrief zur Stadtratssitzung in NIederwürzbach

Wie kann unser Bürgermeister in Coronazeiten so unverantwortlich sein, er weiß genau, dass das Thema erneuerbare Energie und Windkrafträder den Bürgern auf der Seele brennt.

Mir im privaten werden sehr strenge Auflagen auferlegt, ich muss meine Besuche einschränken,es dürfen keine sportlichen Veranstaltungen im Freien stattfinden, mit meinem Wohnmobil darf ich nirgends übernachten aber in die Würzbachhalle darf man, es gibt noch so viel aufzuzählen. Die Stadt nimmt in Kauf, dass bei der Stadtratssitzung sich dort viele treffen.