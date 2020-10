Leserbrief zum Kämmerei-Verbund im Bliesgau : Der Größenwahn einiger Grüner

Diskussion um einen Kämmerei-Verbund (24. September)

Die Grünen im Blieskasteler Stadtrat betreiben den Zusammenschluss des Barockstädtchens mit den benachbarten Bliestalgemeinden Gersheim und Mandelbachtal, zumindest auf dem Finanzsektor. Nun ist, wie die Saarbrücker Zeitung richtig schreibt, die Kämmerei „die Herzkammer der kommunalen Selbstverwaltung“. Verliert eine Gemeinde erst einmal die eigenverantwortliche Verwaltung ihrer Finanzen, folgt meist die Eigemeindung. Will Blieskastel etwa zur größten Stadt der Welt aufsteigen?

Der Größenwahn einiger Grüner erinnert bisweilen an sozialdemokratische Projekte aus den 70er-Jahren. Zu denken wäre an das Großklinikum Aachen, das eher einem überdimensionalen Verschiebebahnhof ähnelte, als einem Krankenhaus, oder die Zusammenlegung der alten Universitätsstadt Gießen mit Wetzlar, zu Zeiten Goethes Sitz des Reichskammergerichtes, zum Kunstprodukt „Lahn“. „Lahn“ ist längst Geschichte. Die Bürger wollten sich ihre Identität nicht nehmen lassen. „Lasst die Kirche im Dorf“, möchte man den Verantwortlichen in Blieskastel zurufen.