Leserbrief zum Gartenhäuschen in Blieskastel : Bitte Gnade vor Recht

Gartenhäuschen auf dem Kahlenberger Hof

Das ist schon ganz schön eigenwillig, wie so ein Jungbauer die Vorschriften der staatlichen Bauaufsicht auslegt. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, dass ein fertiges Blockhaus aus dem Handel schon eine Statik besitzt, ehe es in die Serienproduktion gehen darf. Auch die beiliegende Montageanleitung ist so abgefasst, dass sie jeden Käufer in die Lage versetzt, das Häuschen selbst aufzubauen und ihn damit zum „Bauleiter“ macht. Baubeginn und Bauende – beides wohl an einem Wochenende – lassen sich schriftlich gar nicht so schnell anzeigen, wie sie ausgeführt sind. Aber Vorschrift ist Vorschrift! Sein Handeln ist ganz sicher aus seinem gesunden Menschenverstand erwachsen; hat aber dem behördlichen Soll- Ist- Vergleich einfach nicht standgehalten. Was nun?