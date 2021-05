Leserbrief zu den Blieskasteler Werkstätten : Niemand fühlt sich zuständig

Blieskasteler Werkstätten

Zum Artikel mit der Überschrift „Hier ist sie Mensch, hier darf sie‘s sein“ möchte ich gerne als Betroffene anmerken, dass dies eben kein Beispiel für Inklusion ist und diese einseitige Berichterstattung es Menschen erschwert, gegen Missstände anzukommen. Werkstätten sind für einige Menschen hilfreich. Für andere jedoch nicht. Weil Werkstätten eine Sonderwelt darstellen, die ausgrenzt und nur sogenannte „arbeitsähnliche“ Angebote für beeinträchtigte Menschen anbietet. Zudem bleiben die Betroffenen unter sich und werden von nichtbehinderten Menschen betreut. Die nichtbehinderten Menschen erhalten einen regulären Lohn. Die beeinträchtigten Menschen erhalten für 37 Wochenstunden ein Taschengeld von etwa 50-250 Euro monatlich. Betroffene, die – wie gesetzlich vorgesehen – eine inklusive Tätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt anstreben, wo man zumindest 450 bis 600 Euro Entlohnung erhalten könnte und mit gesunden Menschen in der „normalen Welt“ zusammen arbeiten könnte, werden selten unterstützt. Für diese Menschen fühlt sich keiner zuständig, Arbeitgeber und Behörden wissen kaum etwas über diese Beschäftigungsmöglichkeiten für behinderte Menschen. Und somit wird es behinderten Menschen, die eigentlich nahe am regulären Arbeitsmarkt arbeiten könnten und damit Inklusion erfahren könnten statt in Sonderwelten ausgegrenzt zu werden, unnötig erschwert, diesen Weg zu gehen, der ihnen eigentlich gesetzlich zusteht.