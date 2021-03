Grün in Blieskastel : Machen wir die Straßen zu Alleen!

Grün in Blieskastel

Es ist erfreulich, daß in Blieskastel vermehrt Grün Einzug halten soll. So wurden insgesamt 72 neue Bäume gepflanzt. Dies dürfte aber nur in etwa der Zahl der Bäume entsprechen, die in den letzten Jahren ersatzlos im gesamten Stadtgebiet gefällt worden sind.